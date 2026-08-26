Shimla News: सुंदर बने पेंशनर्स संयुक्त फ्रंट के अध्यक्ष
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:59 PM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:59 PM IST
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शिमला। राजधानी के कालीबाड़ी हॉल में बीते दिन हुए सम्मेलन में केंद्र एवं राज्य पेंशनर्स संयुक्त फ्रंट का गठन किया गया। सम्मेलन में 400 पेंशनरों ने हिस्सा लिया।
इस दौरान सुंदर जिस्टू को अध्यक्ष, आत्मा राम शर्मा को कार्यकारी अध्यक्ष और जगमोहन ठाकुर को महासचिव चुना गया। वीके शर्मा और कैलाश शर्मा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कर्नल एसके सहगल को उपाध्यक्ष और जगमोहन ठाकुर को महासचिव चुना गया। शिमला जिला की तदर्थ समिति में भारत भूषण शर्मा को अध्यक्ष, महेश वर्मा को कार्यकारी अध्यक्ष और जगत राम को महासचिव चुना गया। सम्मेलन में एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर लीग, हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स ज्वाइंट फ्रंट समेत विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पेंशनर नेताओं ने बताया कि सम्मेलन में एनपीएस-यूपीएस समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने समेत 11 सूत्री मांगों पर विस्तृत चर्चा की गई। संवाद
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इस दौरान सुंदर जिस्टू को अध्यक्ष, आत्मा राम शर्मा को कार्यकारी अध्यक्ष और जगमोहन ठाकुर को महासचिव चुना गया। वीके शर्मा और कैलाश शर्मा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कर्नल एसके सहगल को उपाध्यक्ष और जगमोहन ठाकुर को महासचिव चुना गया। शिमला जिला की तदर्थ समिति में भारत भूषण शर्मा को अध्यक्ष, महेश वर्मा को कार्यकारी अध्यक्ष और जगत राम को महासचिव चुना गया। सम्मेलन में एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर लीग, हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स ज्वाइंट फ्रंट समेत विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पेंशनर नेताओं ने बताया कि सम्मेलन में एनपीएस-यूपीएस समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने समेत 11 सूत्री मांगों पर विस्तृत चर्चा की गई। संवाद
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