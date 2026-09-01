हिमाचल विधानसभा सत्र: सीएम सुक्खू बोले- मल्टी टास्क वर्करों के लिए बन रही नीति, न्यूनतम वेतन देंगे

सदन में महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है, लेकिन सत्ता पक्ष में कोरम पूरा नहीं है। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी सदन में नहीं हैं। मात्र दो मंत्री मौजूद है। ऑफिसर गैलरी में अधिकारी नहीं हैं। ऐसे में इस महत्वपूर्ण चर्चा का क्या औचित्य है। 40 में से 12 सदस्य बैठे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि लगता है कि सरकार ने विधानसभा का मंच ही छोड़ दिया है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष स्वयं अभी सदन में आए हैं। आते ही कोरम का मामला उठा दिया। भाजपा के 28 में से 8 सदस्य ही सदन के भीतर हैं। चौहान ने कहा कि जिस प्रस्ताव को भाजपा विधायक ने नियम-130 के तहत चर्चा के लिए लाया है, उस प्रस्ताव के समय भाजपा के ही संबंधित विधायक सदन में मौजूद नहीं हैं। सदन में चर्चा के दौरान सभी सदस्यों की मौजूदगी जरूरी है, लेकिन विपक्ष को पहले अपने विधायकों की उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए। सरकार नियम 130 के तहत चल रही चर्चा को लेकर सीरियस है। इतने में भाजपा विधायकों ने कहा कि विधायक रणधीर और अन्य प्रस्ताव लाए हैं। रणधीर शर्मा सदन के भीतर ही हैं।