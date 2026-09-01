राजनीति: सीएम सुक्खू बोले- भाजपा के कई विधायकों के टिकट कटेंगे, कांग्रेस से संपर्क में नेता

मंगलवार को विधानसभा परिसर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि विपक्ष से उम्मीद है कि वह तर्क-वितर्क के साथ मुद्दे उठाएगा, लेकिन लगता है कि तनाव इतना है कि वे जयराम ठाकुर को ही कुर्सी से हटाना चाह रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार उन्हें नहीं हटा रही है। अगर भगवान ने सरकार गिरानी होती तो वह पहले ही गिर जाती। जयराम ठाकुर इस बारे में ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वह आने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा को लोग वोट क्यों देंगे। आरोप लगाया कि आपदा के समय भाजपा हिमाचल की जनता के साथ खड़ी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जनता और कर्मचारियों के हित में कई फैसले लिए हैं।