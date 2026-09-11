फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   strike of bank employees

Shimla News: बैक कर्मियों ने की हड़ताल, ठप रहा कामकाज

Fri, 11 Sep 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
strike of bank employees
उपायुक्त कार्यालय के बाहर गरजे बैंक कर्मी व अधिकारी
विज्ञापन

पांच दिवसीय कार्य सप्ताह की बैंकिंग व्यवस्था लागू करने की उठाई मांग
एटीएम, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से किया ग्राहकों ने कैश संबंधी लेन-देन
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन (यूएफबीयू) के बैनर तले पांच दिवसीय कार्य सप्ताह व अन्य लंबित मांगों को लेकर शुक्रवार को सरकारी क्षेत्र के बैंक कर्मी हड़ताल पर रहे। राजधानी शिमला की बैंक शाखाओं में कामकाज ठप रहा। एटीएम सेवाओं और नेट बैंकिंग व ऑनलाइन सेवा के माध्यम से ही बैंकों में पैसों का लेन-देन, बैंक संबंधित कार्य हुए। हड़ताल पर गए बैंक कर्मियों की सभी यूनियनों के पदाधिकारियों, कर्मचारियों और अधिकारियों ने यूएफबीयू के बैनर तले राजधानी शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन और नारेबाजी की। इस दौरान पांच दिवसीय कार्य सप्ताह की बैंकिंग व्यवस्था लागू करने की प्रमुख मांग को केंद्र सरकार की ओर से न माने जाने पर कर्मचारियों का गुस्सा फूटा। कर्मचारियों ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय और केंद्र सरकार के खिलाफ और अपनी लंबित मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की।
यूएफबीयू के राज्य संयोजक नरेंद्र शर्मा, एआईबीओसी राज्य अध्यक्ष आशुतोष शर्मा, राज्य सचिव खेमराज वर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा, आयोजन सचिव सिद्धार्थ जारेट और एसबीआई ऑफिसर एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष दीपक कुमार ने कहा कि सरकार से वार्ता के बावजूद उनकी मांगों को आज तक पूरा नहीं किया गया। बैंक कर्मचारियों को मजबूरन आंदोलन पर उतरना पड़ा। प्रदर्शन में 300 से अधिक बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों ने भाग लिया।
विज्ञापन

फोरम और यूनियनों के पदाधिकारियों ने मुख्य रूप से पांच दिवसीय कार्य सप्ताह की बैंकिंग व्यवस्था को लेकर कहा कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) और बैंक यूनियनों के बीच मार्च 2024 में समझौता हुआ था। ढाई साल बीत जाने पर भी इसका कार्यान्वयन नहीं हुआ। केंद्र सरकार के कार्यालयों, जिला कार्यालयों, न्यायालयों, आयकर कार्यालयों, शेयर बाजार और भारतीय रिजर्व बैंक में पांच कार्य दिवस की व्यवस्था लागू है। बार-बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद मांग लंबित रहने से कर्मचारियों में भारी रोष है। कहा कि आरबीआई और एलआईसी समेत अनेक संस्थानों में पांच कार्य दिवस की व्यवस्था लागू है। यूएफबीयू ने एकतरफा एवं भेदभावपूर्ण प्रदर्शन मूल्यांकन (पीएलआई) व्यवस्था का भी विरोध किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

कहा कि यदि लंबित मुद्दों का समाधान नहीं किया गया तो 28, 29 एवं 30 सितंबर को पुनः हड़ताल की जाएगी। इसके बावजूद मांगें न मानी गईं तो 26 अक्तूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed