खेल: नॉर्थ जोन सॉफ्ट टेनिस में ट्विंकल, काव्या को कांस्य पदक, शिमला में प्रो हिमाचल प्रीमियर क्रिकेट लीग

सिरमौर को टाईब्रेकर में 9-8 से हराकर ऊना फाइनल में

सीनियर फुटबॉल चैंपियनशिप में ऊना ने फाइनल में जगह बना ली है। सोमवार को खेले रोमांचक सेमीफाइनल में ऊना ने सिरमौर को टाईब्रेकर में 9-8 से हराकर खिताबी मुकाबले का टिकट कटाया। निर्धारित समय तक दोनों टीमें गोल करने में नाकाम रहीं। इसके बाद टाईब्रेकर में ऊना ने बाजी मार ली। दूसरे सेमीफाइनल में साई कांगड़ा और जिला फुटबॉल एसोसिएशन कांगड़ा की टीमें आमने-सामने हैं। सोमवार को अंधेरा होने के कारण मुकाबला पूरा नहीं हो सका। अब मंगलवार सुबह शेष करीब सात मिनट का खेल होगा। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में ऊना से भिड़ेगी। इससे पहले कुल्लू और शिमला के बीच खेले मुकाबले में दोनों टीमों ने एक-एक गोल किया। कुल्लू के सन्नी ने छठे मिनट में गोल कर टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। पहले हाफ तक कुल्लू की टीम आगे रही, लेकिन दूसरे हाफ में 50वें मिनट में शिमला के अभिनव ने गोल कर स्कोर बराबर कर दिया। निर्धारित समय तक स्कोर 1-1 रहने से मुकाबला ड्रॉ रहा। एक अन्य मुकाबले में सिरमौर ने मंडी को 2-0 से पराजित किया। सिरमौर ने शुरुआत से ही बेहतर खेल दिखाते हुए दो गोल दागे। वहीं, मंडी की टीम पूरे मैच में गोल करने के लिए संघर्ष करती रही, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। तीसरे मुकाबले में साई कांगड़ा ने हमीरपुर को 1-0 से हराया। साई कांगड़ा की टीम ने एक गोल की बढ़त बनाई, जिसे हमीरपुर की टीम बराबर नहीं कर सकी। मंडी बी टीम की ओर से उपायुक्त अपूर्व देवगन ने भी मैदान पर उतरकर खेला, हालांकि उनकी टीम को जीत नहीं मिली। जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष लीला विलास ने बताया कि प्रतियोगिता में कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिले।