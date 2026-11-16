विधानसभा शीतकालीन सत्र: भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, हिमाचल ऑन सेल पर सरकार को घेरेगी भाजपा

बैठक के बाद विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश में सरकारी संपत्तियों और संसाधनों को लेकर उठ रहे सवालों के चलते हिमाचल प्रदेश ऑन सेल का मुद्दा सदन में प्रमुखता से उठाया जाएगा। कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार के आरोप, सरकार की फिजूलखर्ची और जनता पर बढ़ते आर्थिक बोझ को लेकर भी कांग्रेस सरकार से जवाब मांगा जाएगा। किसानों, बागवानों, कर्मचारियों और आम जनता से जुड़े मुद्दों को भी सदन में उठाए जाएगा। शर्मा ने पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ कथित भेदभाव का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि 16वें वित्त आयोग के तहत मिलने वाली धनराशि अन्य सरकारी विभागों की ओर डायवर्ट की जा रही है। उन्होंने इसे स्थानीय स्वशासन की भावना के विपरीत बताते हुए कहा कि भाजपा ने इस संबंध में विधानसभा में नोटिस दिया है।