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हिमाचल: आईजीएमसी में रात्रिकालीन लैब की मांग, हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से मांगा जवाब

Mon, 16 Nov 2026 08:29 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Mon, 16 Nov 2026 08:29 PM IST
सार

याचिकाकर्ताओं ने अदालत से गुहार लगाई है कि राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को आईजीएमसी में रात के घंटों के दौरान इमरजेंसी लैब को क्रियाशील बनाने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए जाएं। 

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Himachal: Demand for night time lab services at IGMC; High Court seeks response from state govt
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (आईजीएमसी) शिमला में रात के समय आपातकालीन प्रयोगशाला को सुचारू रूप से चालू करने की मांग पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने यह आदेश अजय सिपहिया एवं अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर दिया। मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। जनहित याचिका के माध्यम से अदालत के रिकॉर्ड पर कुछ अतिरिक्त तथ्य रखे गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से गुहार लगाई है कि राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को आईजीएमसी में रात के घंटों के दौरान इमरजेंसी लैब को क्रियाशील बनाने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए जाएं। इसका मुख्य उद्देश्य आपातकालीन चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता वाले मरीजों को समय पर जांच की सुविधा उपलब्ध कराना है।

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