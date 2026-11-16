हिमाचल: पांच वर्ष के लिए अस्थायी नियुक्ति, नियमित होंगी सहायक स्टाफ नर्सें, मंत्री ने विधानसभा में दी जानकारी

हिमाचल प्रदेश में सहायक स्टाफ नर्सों की भर्ती को लेकर सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। भर्ती नीति के तहत नियुक्त होने वाली सहायक स्टाफ नर्सों को पांच साल की अवधि के लिए अस्थायी आधार पर तैनात किया जाएगा। इस अवधि के बाद उनकी सेवाओं को नियमित करने का भर्ती नीति में कोई प्रावधान नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने यह जानकारी भाजपा विधायक सुधीर शर्मा की ओर से पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में दी। मंत्री ने बताया कि बीते तीन वर्षों में एक नवंबर 2026 तक राज्य चयन आयोग के माध्यम से 117 अभ्यर्थियों को सहायक स्टाफ नर्स के पदों पर नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। सहायक स्टाफ नर्सों की भर्ती नीति स्वास्थ्य विभाग ने छह नवंबर 2025 को जारी की थी। इसके तहत पांच साल की अवधि के लिए अस्थायी नियुक्तियां करने का प्रावधान है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन सेवाओं को नियमित करने का नीति में कोई प्रावधान नहीं है। सहायक स्टाफ नर्सों की अस्थायी भर्ती से संबंधित एक याचिका (सीडब्ल्यूपी संख्या 16335/26) हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इसके अलावा विभिन्न भर्ती नीतियों से संबंधित सीडब्ल्यूपी संख्या 7474/22 भी अदालत में लंबित है। इसमें सहायक स्टाफ नर्स भर्ती नीति का मामला भी शामिल है।

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