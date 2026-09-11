Shimla News: सरस्वतीनगर और नाहन ने फाइनल में बनाई जगह

संवाद न्यूज एजेंसीशिमला। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस राजकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय संजौली में चल रही हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालय महिला कबड्डी प्रतियोगिता में खिताबी मुकाबले की तस्वीर साफ हो गई है। फाइनल में सरस्वती नगर और नाहन की टीमें आमने-सामने होंगी। दोनों टीमों ने अपने मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई। प्रतियोगिता में प्रदेशभर से 22 टीमों ने हिस्सा लिया। शुरुआती दौर में पांवटा साहिब, नगरोटा, घुमारवीं, कोटशेरा, कंडाघाट, संजौली, आरकेएमवी, सरस्वती नगर, नादौन, रामपुर बुशहर, सोलन, नाहन, सुजानपुर, थियोग, सीमा, पालमपुर और बिलासपुर समेत विभिन्न महाविद्यालयों की टीमें मैदान में उतरीं।क्वार्टरफाइनल और सेमीफाइनल मुकाबलों में खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। सरस्वती नगर ने लगातार जीत दर्ज कर फाइनल का टिकट हासिल किया, जबकि नाहन की टीम ने भी अपने मुकाबलों में मजबूत प्रदर्शन करते हुए खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। अब दोनों टीमों के बीच होने वाले फाइनल में विश्वविद्यालय की महिला कबड्डी चैंपियन का फैसला होगा।