Shimla News: शिमला ग्रामीण खेल महाकुंभ का 25 को बनूटी से होगा आगाज

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प्रतियोगिता 25 अक्तूबर से 15 नवंबर तक चलेगी। लोक निर्माण मंत्री एवं हिमाचल प्रदेश स्पोर्ट्स, कल्चरल एवं पर्यावरण एसोसिएशन के अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को शिमला में पत्रकारवार्ता के दौरान यह जानकारी दी। प्रतियोगिता की विभिन्न स्पर्धाओं के विजेताओं को 21 लाख रुपये के नकद पुरस्कार, ट्रॉफियां और स्मृति चिह्न दिए जाएंगे।खेल महाकुंभ का शुभारंभ 25 अक्तूबर को सुबह 11 बजे बनूटी में होगा। इसमें मंत्री विक्रमादित्य सिंह स्वयं मौजूद रहेंगे। प्रतियोगिता में क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन और रस्साकशी के मुकाबले होंगे। इसके अलावा लोक नृत्य, फैशन शो, मॉडलिंग और म्यूजिकल चेयर जैसी गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी।रस्साकशी को छोड़कर अन्य सभी प्रतिभागियों को पहनने के लिए किट उपलब्ध करवाई जाएगी।