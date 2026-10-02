शिमला: गांधी जयंती पर गूंजे गांधी जी के प्रिय भजन, प्रभात फेरी में दिया सत्य-अहिंसा और स्वच्छता का संदेश
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Ankesh Dogra Updated Fri, 02 Oct 2026 09:20 AM IST
सार
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर शिमला में सुबह प्रभात फेरी निकाली गई। सीटीओ चौक से शुरू हुई प्रभात फेरी शेरे पंजाब होते हुए रिज मैदान पहुंची। इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और विभिन्न संस्थानों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान देशभक्ति गीतों और गांधी जी के प्रिय भजनों का गायन कर सत्य, अहिंसा, शांति और स्वच्छता का संदेश दिया गया।
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विस्तार
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर राजधानी शिमला में गुरुवार सुबह प्रभात फेरी निकाली गई। सुबह के शांत वातावरण में जब गांधी जी के प्रिय भजनों और देशभक्ति गीतों की गूंज सुनाई दी तो माहौल गांधी जी के विचारों और उनके आदर्शों से सराबोर हो गया।
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प्रभात फेरी की शुरुआत सीटीओ चौक से हुई। यहां से प्रतिभागी शेरे पंजाब होते हुए ऐतिहासिक रिज मैदान तक पहुंचे। प्रभात फेरी में विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और विभिन्न संस्थानों से जुड़े प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया।
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भजनों के जरिए गांधी जी के विचारों का संदेश
प्रभात फेरी के दौरान देशभक्ति गीतों के साथ महात्मा गांधी के प्रिय भजनों का गायन किया गया। प्रतिभागियों ने गांधी जी के जीवन और उनके विचारों से जुड़े सत्य, अहिंसा और शांति के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया।
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इस दौरान स्वच्छता को लेकर भी लोगों को जागरूक किया गया। प्रतिभागियों ने कहा कि महात्मा गांधी के विचार आज भी समाज के लिए उतने ही प्रासंगिक हैं और उनके आदर्शों को अपने दैनिक जीवन में अपनाकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है।
अधिकारियों और बच्चों ने भी लिया हिस्सा
प्रभात फेरी में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) पंकज शर्मा, एसडीएम शिमला शहरी सन्नी शर्मा, तहसीलदार शिमला शहरी नारायण वर्मा और डीएसपी विक्रम चौहान सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा सर्वोदय बाल आश्रम रॉकवुड के बच्चों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी प्रभात फेरी में भाग लिया। विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी भी कार्यक्रम का हिस्सा बने।
शांति, सद्भाव और स्वच्छता अपनाने का संदेश
प्रभात फेरी का उद्देश्य केवल गांधी जयंती मनाना नहीं, बल्कि उनके विचारों को समाज के बीच दोहराना भी रहा। प्रतिभागियों ने लोगों से महात्मा गांधी के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने और समाज में शांति, सद्भाव तथा स्वच्छता की भावना को मजबूत करने का संदेश दिया।
गांधी जी का मानना था कि समाज में स्थायी बदलाव केवल विचारों से नहीं बल्कि उन्हें व्यवहार में उतारने से आता है। इसी भावना के साथ शिमला में निकाली गई प्रभात फेरी ने गांधी जयंती के अवसर पर लोगों को उनके विचारों से जुड़ने का संदेश दिया।
प्रभात फेरी में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) पंकज शर्मा, एसडीएम शिमला शहरी सन्नी शर्मा, तहसीलदार शिमला शहरी नारायण वर्मा और डीएसपी विक्रम चौहान सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा सर्वोदय बाल आश्रम रॉकवुड के बच्चों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी प्रभात फेरी में भाग लिया। विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी भी कार्यक्रम का हिस्सा बने।
शांति, सद्भाव और स्वच्छता अपनाने का संदेश
प्रभात फेरी का उद्देश्य केवल गांधी जयंती मनाना नहीं, बल्कि उनके विचारों को समाज के बीच दोहराना भी रहा। प्रतिभागियों ने लोगों से महात्मा गांधी के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने और समाज में शांति, सद्भाव तथा स्वच्छता की भावना को मजबूत करने का संदेश दिया।
गांधी जी का मानना था कि समाज में स्थायी बदलाव केवल विचारों से नहीं बल्कि उन्हें व्यवहार में उतारने से आता है। इसी भावना के साथ शिमला में निकाली गई प्रभात फेरी ने गांधी जयंती के अवसर पर लोगों को उनके विचारों से जुड़ने का संदेश दिया।