शिमला: जुब्बल में चोरी की कार बरामद, आरोपी गिरफ्तार; चार दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा

शिमला जिले के जुब्बल में कार चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने चोरी हुई कार को बरामद करने के साथ मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अजय कुमार उर्फ राजिन्द्र (32) निवासी जुब्बल, जिला शिमला के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक कार चोरी होने की शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू की गई थी। 14 सितंबर 2026 को पुलिस थाना जुब्बल में इस संबंध में अभियोग संख्या 42/2026 दर्ज किया गया था। मामला धारा 303(2) बीएनएस के तहत दर्ज किया गया।

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सीसीटीवी फुटेज से मिला अहम सुराग

मामले की जांच के दौरान पुलिस टीम ने चोरी हुई कार की तलाश में जुब्बल के साथ-साथ रोहड़ू और रामपुर क्षेत्र में भी जांच की। पुलिस ने रास्तों और प्रमुख स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालना शुरू किया। जांच के दौरान हटकोटी-खड़ापत्थर-रोहड़ू, शीलघाट और ब्राल क्षेत्र की सीसीटीवी फुटेज का गहन विश्लेषण किया गया। फुटेज की कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस टीम को मामले में महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे। इन्हीं सुरागों के आधार पर पुलिस ने चोरी की कार की तलाश तेज की और आखिरकार उसे बरामद करने में सफलता हासिल की। विज्ञापन



सुंगरी के पास बरामद हुई चोरी की कार

पुलिस ने चोरी हुई कार को 20 सितंबर को रामपुर रोड पर सुंगरी के समीप से बरामद किया। कार बरामद होने के बाद पुलिस ने मामले में संदिग्ध आरोपी की पहचान की और अजय कुमार उर्फ राजिन्द्र को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है, ताकि चोरी की वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं और संभावित कड़ियों का पता लगाया जा सके। मामले की जांच के दौरान पुलिस टीम ने चोरी हुई कार की तलाश में जुब्बल के साथ-साथ रोहड़ू और रामपुर क्षेत्र में भी जांच की। पुलिस ने रास्तों और प्रमुख स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालना शुरू किया। जांच के दौरान हटकोटी-खड़ापत्थर-रोहड़ू, शीलघाट और ब्राल क्षेत्र की सीसीटीवी फुटेज का गहन विश्लेषण किया गया। फुटेज की कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस टीम को मामले में महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे। इन्हीं सुरागों के आधार पर पुलिस ने चोरी की कार की तलाश तेज की और आखिरकार उसे बरामद करने में सफलता हासिल की।पुलिस ने चोरी हुई कार को 20 सितंबर को रामपुर रोड पर सुंगरी के समीप से बरामद किया। कार बरामद होने के बाद पुलिस ने मामले में संदिग्ध आरोपी की पहचान की और अजय कुमार उर्फ राजिन्द्र को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है, ताकि चोरी की वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं और संभावित कड़ियों का पता लगाया जा सके।

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