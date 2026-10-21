Shimla News: सब्जी मंडी में सात बोतल देसी शराब बरामद
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Wed, 21 Oct 2026 11:59 PM IST
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शिमला। सदर थाना पुलिस ने सब्जी मंडी क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति के कब्जे से देसी शराब की सात बोतलें बरामद की हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार सब्जी मंडी शिमला में जांच के दौरान जनक कुमार कार्की निवासी नेपाल वर्तमान निवासी कृष्णानगर शिमला के कब्जे से संतरा ब्रांड की सात बोतलें बरामद की हैं। एसएसपी गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस थाना सदर में इस संबंध में जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो
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