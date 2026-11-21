Shimla News: हिंदी क्रॉसवर्ड में रोहन बने राज्य विजेता
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 11:59 PM IST
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शिमला। राजकीय महाविद्यालय संजौली के बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी रोहन ने भारतीय गूढ़ वर्ग पहेली की प्रथम हिंदी क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि के साथ उन्हें प्रदेश का राज्य विजेता घोषित किया। प्रतियोगिता का आयोजन बिहार सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (राजभाषा) के तत्वावधान में एक्स्ट्रा-सी की ओर से किया गया। इस उपलब्धि के लिए रोहन को प्रशस्ति-पत्र और विशेष स्मृति-चिह्न देकर सम्मानित किया। महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई ने रोहन को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। संवाद
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