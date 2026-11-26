पर्यटन नगरी धर्मशाला 20 दिसंबर को राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण प्रशासनिक बैठक की मेजबानी करेगी। 33वीं नॉर्दर्न जोनल काउंसिल (उत्तर क्षेत्रीय परिषद) की बैठक एचपीसीए के इंडोर प्रैक्टिस हॉल में होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसकी अध्यक्षता करेंगे। बैठक में राज्यों के बीच लंबित विवादों और आपसी समन्वय से जुड़े विषयों पर चर्चा होती है। इस बार नशा तस्करी पर प्रभावी रोक, सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा, अंतरराज्यीय सीमा विवाद, बिजली और जल संसाधनों के बंटवारे जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठ सकते हैं। साइबर अपराध, महिला एवं बाल सुरक्षा, लंबित आपराधिक मामलों और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी चर्चा होने की संभावना है।

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बैठक में उत्तर भारत के राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासक सहित केंद्र व राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसमें क्षेत्रीय विकास, अंतरराज्यीय विवादों और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक को लेकर धर्मशाला में तैयारियां शुरू हो गई हैं। जानकारी के अनुसार शीत सत्र के दौरान भी आयोजन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर चर्चा हुई है।