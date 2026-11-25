भाजपा ने अपने सबसे अनुभवी नेताओं को एक मंच पर उतारा

सत्ता के इन दो बड़े केंद्रों के प्रभाव वाले क्षेत्रों में कांग्रेस को सीधी चुनौती देने के लिए भाजपा ने अपने सबसे अनुभवी नेताओं को एक मंच पर उतारा है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को कोर कमेटी में जगह मिली है। इनके साथ ही पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती और राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार को भी शामिल किया गया है। इन चारों नेताओं का संगठन और चुनावी राजनीति में अलग-अलग स्तर पर गहरा प्रभाव है। नड्डा का राष्ट्रीय स्तर का लंबा अनुभव पार्टी के काम आएगा। अनुराग ठाकुर की संसदीय और केंद्रीय राजनीति में सक्रियता से कार्यकर्ताओं को बल मिलेगा। इसके अलावा सत्ती और सिकंदर कुमार के प्रदेश संगठन के अनुभव से इस पूरे बेल्ट में मजबूत व्यूह रचना तैयार की जाएगी।