{"_id":"6abfb8eef294df5cd50ff0b4","slug":"road-repair-and-tarring-work-begins-in-dhali-shimla-news-c-19-sml1002-796646-2026-10-02","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: ढली में सड़क की मरम्मत और टारिंग का काम शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: ढली में सड़क की मरम्मत और टारिंग का काम शुरू

शिमला ब्यूरो

Updated Fri, 02 Oct 2026 11:59 PM IST Updated Fri, 02 Oct 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

