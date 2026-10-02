Shimla News: ढली में टारिंग के कारण ट्रैफिक जाम पुलिस ने ढली बाईपास से भेजे वाहन

पुलिस ने ट्रैफिक संभालने को तैनात किए अतिरिक्त कर्मचारीशहरवासियों ने हर रोज लगने वाले ट्रैफिक जाम को देखते हुए टारिंग का काम दिन के बजाय रात के समय करने की मांग उठाई है। कैचमेंट एरिया और ढली क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के एनएच विंग की ओर से सड़कों के गड्ढे भरने का काम किया जा रहा है। लेकिन इस वजह से शहर के अति व्यस्त मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हो रही है।