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Shimla News: ढली में टारिंग के कारण ट्रैफिक जाम पुलिस ने ढली बाईपास से भेजे वाहन

Fri, 02 Oct 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:59 PM IST
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Tarring in Dhali led to traffic jam; police diverted vehicles via Dhali bypass
सुबह से शाम तक लोगों को हुई परेशानी
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पुलिस ने ट्रैफिक संभालने को तैनात किए अतिरिक्त कर्मचारी
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। ढली क्षेत्र में सड़क पर पैचवर्क के कार्य के कारण सुबह से ही लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालत यह रही कि वाहनों की लंबी कतार को देखते हुए पुलिस को यातायात ढली बाईपास होकर डायवर्ट करना पड़ा। वहीं शाम के समय भी संजौली बाजार से वाहनों की आवाजाही को सुचारू रखने के प्रयास किए गए ताकि आम जनता को परेशानी का सामना न करना पड़े।


शहरवासियों ने हर रोज लगने वाले ट्रैफिक जाम को देखते हुए टारिंग का काम दिन के बजाय रात के समय करने की मांग उठाई है। कैचमेंट एरिया और ढली क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के एनएच विंग की ओर से सड़कों के गड्ढे भरने का काम किया जा रहा है। लेकिन इस वजह से शहर के अति व्यस्त मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हो रही है। टारिंग के कार्य के कारण कुफरी से लेकर भट्ठाकुफर और संजौली तक वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। शुक्रवार को भी सुबह से शाम तक वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस वजह से लोगों को कुफरी से भट्ठाकुफर पहुंचने में एक से डेढ़ घंटे का समय लग गया। इसे देखते हुए पुलिस ने मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया और वाहनों को बाईपास से डायवर्ट किया। स्थानीय निवासी जगदीश वर्मा, अनिल कुमार सहित अन्य लोगों ने बताया कि मार्ग पर टारिंग का काम करना जरूरी है, लेकिन इससे लोगों को परेशानी हो रही है। ऐसे में टारिंग का काम रात के समय किया जाना चाहिए। डीएसपी ट्रैफिक चंद्रशेखर ने बताया कि टारिंग के कारण मार्ग पर ट्रैफिक जाम लग रहा है। इसे देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के साथ ही लोगों की सुविधा के लिए यातायात को डायवर्ट भी किया गया।
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