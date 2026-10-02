हाईकोर्ट के बड़े फैसले: हिमाचल सचिवालय में 20 फीसदी स्टेनोग्राफर पद प्रतिनियुक्ति से भरना वैध

बच्चे ने बिना किसी झिझक नानी के साथ ही रहने की स्पष्ट और दृढ़ इच्छा जताई

बच्चे को अचानक पिता के अलग पारिवारिक माहौल में स्थापित करना उसके मानसिक संतुलन, शैक्षणिक प्रगति और समग्र विकास पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। मामले की सुनवाई के दौरान बच्चा स्वयं अदालत के समक्ष उपस्थित हुआ। खंडपीठ से व्यक्तिगत बातचीत के दौरान बच्चे ने बिना किसी झिझक नानी के साथ ही रहने की स्पष्ट और दृढ़ इच्छा जताई। वहीं पिता की ओर से पेश अधिवक्ता ने तर्क दिया कि हिंदू अल्पसंख्यक एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6 के तहत जैविक पिता होने के नाते पहला अधिकार उनका है। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अधिनियम के तहत पिता का प्राकृतिक संरक्षक होने का कानूनी अधिकार स्वतः ही उसे शारीरिक कस्टडी का हकदार नहीं बनाता। जब बच्चे का सर्वांगीण कल्याण किसी अन्य व्यवस्था में सुरक्षित हो, तो पिता का विधिक अधिकार बच्चे के हित के आगे गौण हो जाता है। पिता के इस तर्क को भी खारिज कर दिया गया कि कस्टडी न मिलने से बच्चे के साथ उसका भावनात्मक जुड़ाव नहीं बन पाएगा। इस पर अदालत ने कहा कि पिता पूर्व में दिए गए मुलाकात के अधिकार का उपयोग करके या नई याचिका दायर करके समय-समय पर बच्चे से मिल सकते हैं और धीरे-धीरे भावनात्मक रिश्ता मजबूत कर सकते हैं।