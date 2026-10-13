हिमाचल: कंदरोड़ी में तैयार होंगी रिवॉल्वर, पिस्टल व शॉटगन, 150 करोड़ से लगेंगी तीन बड़ी औद्योगिक इकाइयां

प्रस्तावित परियोजनाओं को लेकर आगामी प्रक्रिया में विभिन्न विभागीय और नियामकीय मंजूरियां अहम रहेंगी। निर्धारित औपचारिकताएं पूरी होने और आवश्यक स्वीकृतियां मिलने के बाद दोनों औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने की दिशा में काम आगे बढ़ाया जाएगा। योजना के अनुसार मंजूरी मिलने के बाद दो वर्ष की समयावधि में परियोजनाओं को शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इन परियोजनाओं के लिए हथियार निर्माण से संबंधित आवश्यक लाइसेंस और अन्य अनुमतियां भी जरूरी होंगी, जो गृह मंत्रालय की ओर से दी जाएंगी। विभागीय स्तर पर परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रक्रिया शुरू किए जाने से क्षेत्र में औद्योगिक निवेश की नई संभावनाएं बन सकती हैं।