फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Revolvers, pistols, and shotguns to be manufactured in Himachal; three major industrial units to be set up

हिमाचल: कंदरोड़ी में तैयार होंगी रिवॉल्वर, पिस्टल व शॉटगन, 150 करोड़ से लगेंगी तीन बड़ी औद्योगिक इकाइयां

Wed, 14 Oct 2026 06:00 AM IST
Krishan Singh अश्वनी पंडित, संवाद न्यूज एजेंसी, धर्मशाला।
अश्वनी पंडित, संवाद न्यूज एजेंसी, धर्मशाला। Published by: Krishan Singh Updated Wed, 14 Oct 2026 06:00 AM IST
सार

कांगड़ा जिले के इंदौरा ब्लॉक के तहत कंदरोड़ी औद्योगिक क्षेत्र में प्रस्तावित औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। 

विज्ञापन
Revolvers, pistols, and shotguns to be manufactured in Himachal; three major industrial units to be set up
उद्योग(सांकेतिक)। - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अब हिमाचल में रिवॉल्वर, पिस्टल और शॉटगन भी बनेंगी। कांगड़ा जिले के इंदौरा ब्लॉक के तहत कंदरोड़ी औद्योगिक क्षेत्र में प्रस्तावित औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। जेएंडके की नामी फर्म ने इन प्रोजेक्टों में निवेश की इच्छा जताई है। प्रस्तावित परियोजनाओं के तहत लगभग 50-50 करोड़ की लागत के तीन प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। उद्योग विभाग ने अब प्रस्तामों पर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

विज्ञापन
Trending Videos

प्रस्तावित परियोजनाओं को लेकर आगामी प्रक्रिया में विभिन्न विभागीय और नियामकीय मंजूरियां अहम रहेंगी। निर्धारित औपचारिकताएं पूरी होने और आवश्यक स्वीकृतियां मिलने के बाद दोनों औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने की दिशा में काम आगे बढ़ाया जाएगा। योजना के अनुसार मंजूरी मिलने के बाद दो वर्ष की समयावधि में परियोजनाओं को शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इन परियोजनाओं के लिए हथियार निर्माण से संबंधित आवश्यक लाइसेंस और अन्य अनुमतियां भी जरूरी होंगी, जो गृह मंत्रालय की ओर से दी जाएंगी। विभागीय स्तर पर परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रक्रिया शुरू किए जाने से क्षेत्र में औद्योगिक निवेश की नई संभावनाएं बन सकती हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

कंदरोड़ी में 45 छोड़ी-बड़ी औद्योगिक इकाइयां
कंदरोड़ी इंडस्टिृयल एरिया में 45 के करीब छोड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं, जबकि 15 से 20 इकाइयां पाइपलाइन में हैं। अब हथियार निर्माण के प्रोजेक्ट स्थापित होने से यह क्षेत्र पूरे प्रदेशभर में अपनी अलग पहचान बनाएगा। यहां लगभग तीन सौ करोड़ लागत का एक बड़ा पेप्सी उद्योग भी संचालित है, जहां स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। पूरे कांगड़ा जिला के 11 औद्योगिक क्षेत्रों में कंदरोड़ी सबसे बड़ा उद्योग हब है।

विज्ञापन

कोट कंदरोड़ी में प्रस्तावित इन औद्योगिक इकाइयों को लेकर शुरुआती प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगला चरण संबंधित प्राधिकरणों से आवश्यक मंजूरियां प्राप्त करना होगा। इसके बाद निवेशक फर्में निर्धारित समयसीमा के भीतर परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की दिशा में काम कर सकेंगी। इन इकाइयों की स्थापना से क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने और रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। -ओपी जरयाल, महाप्रबंधनक, उद्योग विभाग धर्मशाला

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed