Shimla News: दुष्कर्म का मामला खारिज, आरोपी बरी

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अभियोजन के अनुसार 1 दिसंबर 2025 को आरोपी अपनी मां का जन्मदिन मनाने घर गया था। अगले दिन लौटने पर उसने शादी करने से इन्कार कर दिया। इसके बाद 3 दिसंबर 2025 को पुलिस ने कमरे से चिट्टा बरामद किया था। इसके बाद एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। पूछताछ के दौरान पीड़िता ने आरोपी पर शादी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया। संवाद