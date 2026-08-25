Shimla News: चार माह से वेतन नहीं मिलने पर भड़के ग्राम रोजगार सेवक

आज मुख्यमंत्री सुक्खू के समक्ष उठाएंगे मांगेंसंवाद न्यूज एजेंसीप्रदेश में करीब 1,034 और जिला शिमला में करीब 105 ग्राम रोजगार सेवक हैं। ग्राम स्तर पर वीबीजीरामजी योजना और अन्य ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में इनकी भूमिका अहम है।