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जनगणना में कर्मचारियों की भूमिका अहम : शर्मा

Tue, 25 Aug 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:59 PM IST
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Role of employees crucial in census: Sharma
जुन्गा (शिमला)। राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जुन्गा में मंगलवार को जनगणना के द्वितीय चरण के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। प्रशिक्षण का शुभारंभ सहायक आयुक्त राजस्व एवं तहसीलदार जुन्गा कार्तिकेय शर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि जनगणना में कर्मचारियों की भूमिका अहम है। कार्यक्रम में छह पर्यवेक्षक और 32 प्रगणक प्रशिक्षण ले रहे हैं। तहसीलदार कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि जुन्गा ब्लॉक में जनगणना कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 78 ब्लॉक बनाए गए हैं। जनगणना के द्वितीय चरण का कार्य एक सितंबर से शुरू होकर 5 अक्तूबर तक चलेगा। कार्तिकेय शर्मा ने प्रशिक्षणार्थियों से आग्रह किया कि वह लोगों को जनगणना प्रक्रिया की जानकारी देने के साथ मोबाइल पर जनगणना एप डाउनलोड कर 31 अगस्त तक स्वयं अपना डाटा अपलोड करने के लिए भी प्रेरित करें। कार्यालय कानूनगो अरविंद कुमार ने बताया कि तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में दो मास्टर ट्रेनर रामानंद और मोहित भारद्वाज पर्यवेक्षकों एवं प्रगणकों को जनगणना कार्य से संबंधित आवश्यक प्रशिक्षण दे रहे हैं।
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