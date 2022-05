{"_id":"628a5f3ab0953e4f1a39bc14","slug":"poor-mobile-network-connectivity-in-gara-parli-panchayat-kullu-himachal-pradesh","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kullu Himachal Pradesh: सिग्नल की तलाश में चढ़नी पड़ी दो किलोमीटर की पहाड़ी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

महेंद्र पालसरा, संवाद न्यूज एजेंसी, न्यूली/सैंज (कुल्लू) Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Mon, 23 May 2022 04:32 AM IST