हिमाचल: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने माता हिडिंबा मंदिर में की पूजा-अर्चना, मालरोड की सैर पर भी निकलीं

शाम अचानक मालरोड की सैर पर निकलीं

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार शाम अचानक मालरोड की सैर पर निकलीं। शाम करीब 5:13 बजे उनका काफिला मालरोड पहुंचा। राष्ट्रपति ने करीब 15 मिनट यहां बिताए और तिब्बत इम्पोरियम समेत भुट्टिको में खरीदारी की। राष्ट्रपति के मालरोड पहुंचते ही स्थानीय लोगों और पर्यटकों में उत्साह देखने को मिला। उनकी एक झलक पाने के लिए सड़क किनारे लोगों की भीड़ जुट गई। कई लोगों ने मोबाइल फोन से तस्वीरें और वीडियो बनाए। राष्ट्रपति ने भी लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। मालरोड भ्रमण के दौरान राष्ट्रपति तिब्बत इम्पोरियम पहुंचीं। यहां उन्होंने खरीदारी की। तिब्बत इम्पोरियम के राजकुमार ने बताया कि राष्ट्रपति ने आम ग्राहक की तरह सहजता से बातचीत की। राजकुमार ने कहा कि राष्ट्रपति के इम्पोरियम में आने से वह उत्साहित और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।