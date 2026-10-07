हिमाचल विश्वविद्यालय: दूरस्थ शिक्षा केंद्र में पीजी कक्षाओं का शेड्यूल जारी, यहां देखें

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र ने विभिन्न स्नातकोत्तर कोर्सों के व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम का विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके तहत एमए, एमकॉम और एमबीए के विद्यार्थियों के लिए अक्तूबर में अलग-अलग चरणों में संपर्क कक्षाएं आयोजित होंगी। प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की कक्षाएं 12 से 18 अक्तूबर तक, जबकि द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की कक्षाएं 22 से 28 अक्तूबर तक निर्धारित की गई हैं। कार्यक्रम के अनुसार एमए हिंदी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र और एमए जनसंचार एवं पत्रकारिता के प्रथम व तृतीय सेमेस्टर की कक्षाएं 12 से 18 अक्तूबर तक होंगी। इसी अवधि में एमकॉम के प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर की संपर्क कक्षाएं भी निर्धारित हैं। एमबीए तथा अन्य कोर्सों के दूसरे और चौथे सेमेस्टर की कक्षाएं 22 से 28 अक्तूबर के बीच आयोजित की जाएंगी। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि कोर्सों के अनिवार्य कार्य विद्यार्थियों को जमा करने होंगे। संबंधित अनुभाग अधिकारी विद्यार्थियों तक कार्यक्रम और अध्ययन सामग्री समय पर पहुंचाएंगे।

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