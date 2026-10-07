हिमाचल: आधी रात को कमरे में घुसकर तेंदुए का हमला, महिला को किया घायल, अस्पताल में भर्ती

हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के उपमंडल रामपुर में जंगली जानवरों के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। मंगलवार रात को उपमंडल की बाहली पंचायत के नेहरा गांव में एक तेंदुए ने कमरे में घुसकर महिला पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में महिला के सिर पर गंभीर जख्म हुए हैं। महिला को उपचार के लिए रामपुर के खनेरी अस्पताल पहुंचाया गया है। इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत है। ग्रामीणों ने वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा स्थापित करने और तेंदुए पर नजर बनाए रखने के लिए गश्त करने की मांग उठाई है। बाहली पंचायत के नेहरा गांव में मंगलवार रात करीब दो बजे उस समय अफरातफरी मच गई, जब शौचालय से अपने कमरे लौट रही 62 वर्षीय महिला पर तेंदुए ने हमला कर दिया।

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