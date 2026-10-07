हिमाचल: नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप, करीबी रिश्तेदार समेत पांच के खिलाफ एफआईआर

दुष्कर्म का आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजा

वहीं युवती से शादी का वादा कर दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने बुधवार को न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश जारी किए हैं। मुज्जफरनगर के रहने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने कांगड़ा के थुरल से गिरफ्तार किया है। युवक हिमाचल छोड़कर भागने की फिराक में था। इससे पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ कर न्यायालय में पेश किया। पुलिस रिमांड अवधि खत्म होने के बाद बुधवार को न्यायालय ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। चंडीगढ़ में रहने वाली युवती ने आरोप लगाया था कि समीर ने उसके साथ शादी करने की बात कही थी। इसके बाद वह उसे मंडी लेकर आया और यहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वह यहां से चला गया। साथ ही उसकी बाइक, मोबाइल और पैसे भी ले गया और उसे चंडीगढ़ छोड़ दिया। वह 70 हजार रुपये नकद और गहने भी ले गया। इसके बाद उसने उसका फोन उठाना बंद कर दिया। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि पुलिस रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद आरोपी को न्यायालय ने न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश जारी किए हैं।