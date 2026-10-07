अंतर महाविद्यालय भारोत्तोलन प्रतियोगिता: धर्मशाला कॉलेज के गौरव खन्ना ने 60 किलोभार वर्ग में जीता स्वर्ण

घुमारवीं ने शिमला को हॉकी में 3-0 से हराया

राजकीय महाविद्यालय ऊना के आतिथ्य में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालय हॉकी प्रतियोगिता का बुधवार को इंदिरा स्टेडियम में शुभारंभ हुआ। नौ अक्तूबर तक चलने वाली प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों की पुरुष एवं महिला टीमें भाग ले रही हैं। उद्घाटन समारोह में पुलिस अधीक्षक ऊना सचिन हिरेमठ ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में पीजी सेंटर शिमला और एसवीजीसी घुमारवीं के बीच मुकाबला हुआ। घुमारवीं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शिमला को 3-0 से मात दी। वहीं, पुरुष वर्ग के एक अन्य मुकाबले में राजकीय महाविद्यालय सोलन ने राजकीय महाविद्यालय चंबा को 2-0 से हराया। महिला वर्ग में राजकीय महाविद्यालय सोलन ने पीजी सेंटर शिमला को 4-0 से पराजित किया। प्रतियोगिता के दौरान आगामी दिनों में पुरुष और महिला वर्ग के कई मुकाबले खेले जाएंगे।