फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Inter College Weightlifting Competition: Gaurav Khanna of Dharamshala College wins gold in the 60 kg weight ca

अंतर महाविद्यालय भारोत्तोलन प्रतियोगिता: धर्मशाला कॉलेज के गौरव खन्ना ने 60 किलोभार वर्ग में जीता स्वर्ण

Wed, 07 Oct 2026 10:28 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, नादौन (हमीरपुर)।
संवाद न्यूज एजेंसी, नादौन (हमीरपुर)। Published by: Krishan Singh Updated Wed, 07 Oct 2026 10:28 PM IST
सार

प्रतियोगिता के पहले दिन पुरुष वर्ग के 60 किलोग्राम भार वर्ग में जीसी धर्मशाला के गौरव खन्ना ने प्रथम, जीसी चंबा के साहिल राणा ने द्वितीय और युवराज सिंह ने तृतीय स्थान हासिल किया।

विज्ञापन
Inter College Weightlifting Competition: Gaurav Khanna of Dharamshala College wins gold in the 60 kg weight ca
अंतर महाविद्यालय भारोत्तोलन प्रतियोगिता। - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सिद्धार्थ राजकीय महाविद्यालय नादौन में बुधवार को प्रदेश विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालय पुरुष एवं महिला भारोत्तोलन प्रतियोगिता शुरू हुई। प्रतियोगिता के पहले दिन पुरुष वर्ग के 60 किलोग्राम भार वर्ग में जीसी धर्मशाला के गौरव खन्ना ने प्रथम, जीसी चंबा के साहिल राणा ने द्वितीय और युवराज सिंह ने तृतीय स्थान हासिल किया।

विज्ञापन


प्रतियोगिता के शुभारंभ पर पुलिस अधीक्षक हमीरपुर बलबीर सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खेल विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मविश्वास, धैर्य और नेतृत्व क्षमता का विकास करते हैं।
विज्ञापन


प्राचार्य डॉ. अनिल कुमार ठाकुर ने बताया कि तीन दिवसीय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय से संबद्ध करीब 30 महाविद्यालयों की पुरुष एवं महिला टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता के पर्यवेक्षक एवं एचपीयू के शारीरिक शिक्षा विभाग के अध्यक्ष डॉ. मनोहर लाल ने बताया कि विभिन्न भार वर्गों में मुकाबले करवाए जाएंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन
Trending Videos

घुमारवीं ने शिमला को हॉकी में 3-0 से हराया
 राजकीय महाविद्यालय ऊना के आतिथ्य में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालय हॉकी प्रतियोगिता का बुधवार को इंदिरा स्टेडियम में शुभारंभ हुआ। नौ अक्तूबर तक चलने वाली प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों की पुरुष एवं महिला टीमें भाग ले रही हैं। उद्घाटन समारोह में पुलिस अधीक्षक ऊना सचिन हिरेमठ ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में पीजी सेंटर शिमला और एसवीजीसी घुमारवीं के बीच मुकाबला हुआ। घुमारवीं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शिमला को 3-0 से मात दी। वहीं, पुरुष वर्ग के एक अन्य मुकाबले में राजकीय महाविद्यालय सोलन ने राजकीय महाविद्यालय चंबा को 2-0 से हराया। महिला वर्ग में राजकीय महाविद्यालय सोलन ने पीजी सेंटर शिमला को 4-0 से पराजित किया। प्रतियोगिता के दौरान आगामी दिनों में पुरुष और महिला वर्ग के कई मुकाबले खेले जाएंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed