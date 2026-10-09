राजनीति: जयराम ठाकुर बोले- सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री हैं सुक्खू, चार साल में 51 हजार करोड़ का कर्ज बढ़ाया
मंडी जिले के करसोग में पंचायत जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सुक्खू पर जुबानी हमला बोला।
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हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के करसोग में पंचायत जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सुक्खू पर जुबानी हमला बोला। आरोप लगाया कि प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े हैं और मुख्यमंत्री केवल नाम के रह गए हैं। इस दौरान उन्होंने करसोग के विधायक दीपराज को वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का चेहरा बताते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से जीत का अंतर 20 हजार से अधिक करने का आह्वान किया। ठाकुर ने प्रदेश सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्रदेश पर 51 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज बढ़ा है, जिससे राज्य का कुल कर्ज करीब 1.20 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
उन्होंने महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह देने की गारंटी को झूठा वादा करार देते हुए आरोप लगाया कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने जनता को ठगने का काम किया है। कांग्रेस में गुटबाजी का मुद्दा उठाते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठकों का बार-बार टलना सरकार के भीतर समन्वय की कमी को दर्शाता है। जयराम ठाकुर ने पंचायत चुनावों में भाजपा को मिली सफलता को जनता के आक्रोश का संकेत बताया। ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस सांविधानिक संस्थाओं को अपने इशारे पर चलाना चाहती है। सम्मेलन के दौरान पंचायत जनप्रतिनिधियों को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया।