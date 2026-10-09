राजनीति: जयराम ठाकुर बोले- सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री हैं सुक्खू, चार साल में 51 हजार करोड़ का कर्ज बढ़ाया

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के करसोग में पंचायत जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सुक्खू पर जुबानी हमला बोला। आरोप लगाया कि प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े हैं और मुख्यमंत्री केवल नाम के रह गए हैं। इस दौरान उन्होंने करसोग के विधायक दीपराज को वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का चेहरा बताते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से जीत का अंतर 20 हजार से अधिक करने का आह्वान किया। ठाकुर ने प्रदेश सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्रदेश पर 51 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज बढ़ा है, जिससे राज्य का कुल कर्ज करीब 1.20 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

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