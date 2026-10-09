Shimla News: किन्नौर के पांगी में खड्ड के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई पिकअप, चालक की मौत

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संवाद न्यूज एजेंसी

रिकांगपिओ (किन्नौर)। किन्नौर जिले के पांगी क्षेत्र में कोजंग खड्ड के पास वीरवार देर रात एक पिकअप वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान नेपाल मूल के 27 वर्षीय राजेंद्र उर्फ राजू के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार पिकअप वाहन नंबर एचपी 63-4013 वीरवार देर रात कोजंग खड्ड के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि यह वाहन चौपाल के एक व्यक्ति का था। हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त कैसे हुआ, इसका अभी पता नहीं चल पाया है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है। जांच के दौरान हादसे से जुड़े विभिन्न पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। पुलिस अधीक्षक किन्नौर सुशील कुमार ने दुर्घटना में चालक की मौत होने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है।