हिमाचल प्रदेश: जेपी नड्डा बोले- केंद्र से करोड़ों की मदद, अधूरी परियोजनाएं पूरा करे राज्य सरकार

रेणुका बांध परियोजना के लिए सात हजार करोड़: नड्डा

उन्होंने सवाल उठाया कि जब परियोजना के लिए राशि जारी की गई है, तो उसका पूरा उपयोग करने और काम को गति देने में देरी क्यों हो रही है। नड्डा ने मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए 100 करोड़ रुपये के प्रावधान का भी उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश सरकार ने यह योजना वापस कर दी थी। उनके अनुसार ऐसी परियोजनाएं उद्योग और रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार को केंद्र की ओर से उपलब्ध कराई जा रही सहायता का बेहतर इस्तेमाल करने की जरूरत बताई। किशाऊ बहुउद्देश्यीय परियोजना पर नड्डा ने कहा कि यह करीब दो दशक से विभिन्न राज्यों के बीच सहमति नहीं बनने के कारण अटकी हुई थी। केंद्र के प्रयासों से अब इसे आगे बढ़ाने का रास्ता खुला है। रेणुका बांध परियोजना के लिए सात हजार करोड़ रुपये और लुहरी चरण-एक के लिए 1,800 करोड़ रुपये का बजट है। हिमाचल में ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं के लिए केंद्र सहायता दे रहा है। ऐसे में प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि वह योजनाओं को तय समयसीमा में पूरा करे और जनता को उनका लाभ मिले।