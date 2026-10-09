दिल्ली प्रदर्शन: हिमाचल पथ परिवहन निगम अलर्ट, चालक-परिचालकों को सतर्क रहने के दिए निर्देश

कहा है कि आंदोलन के दौरान किसी तरह की तनावपूर्ण स्थिति बनती है तो इसकी सूचना तुरंत एचआरटीसी मुख्यालय को दी जाए, ताकि हालात के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जा सकें। दिल्ली में आंदोलन के चलते बसों की आवाजाही प्रभावित होने या यात्रियों को किसी तरह की परेशानी होने की आशंका को देखते हुए निगम प्रबंधन ने कर्मचारियों को संयम बरतने को कहा है। चालक-परिचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मौके की स्थिति का आकलन कर ही आगे बढ़ें और जोखिम की स्थिति में बसों को सुरक्षित स्थान पर खड़ा करें। पथ परिवहन निगम के मुख्य महाप्रबंधक पंकज सिंघल ने कहा कि बसें भेजी जा रही है। चालक परिचालकों के सर्तक रहने को कहा गया है।