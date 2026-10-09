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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Delhi Protest: HRTC on alert; instructions issued to drivers and conductors to remain vigilant.

दिल्ली प्रदर्शन: हिमाचल पथ परिवहन निगम अलर्ट, चालक-परिचालकों को सतर्क रहने के दिए निर्देश

Sat, 10 Oct 2026 05:00 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Sat, 10 Oct 2026 05:00 AM IST
सार

दिल्ली में विपक्ष और कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के चलते हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) ने अपने चालक-परिचालकों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। 

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Delhi Protest: HRTC on alert; instructions issued to drivers and conductors to remain vigilant.
एचआरटीसी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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देश की राजधानी दिल्ली में विपक्ष और कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के चलते हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) ने अपने चालक-परिचालकों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न होने की आशंका को देखते हुए निगम प्रबंधन ने चालक-परिचालकों को सतर्क रहने और किसी भी अप्रिय स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने को कहा है। इसके तहत स्थिति बिगड़ने पर बसों को सुरक्षित स्थान पर खड़ा करने की हिदायत दी गई है। हिमाचल से ढाई से बसें विभिन्न रूटों से दिल्ली भेजी जाती है। निगम प्रबंधन ने आईएसबीटी दिल्ली के इंचार्ज को भी विशेष सतर्कता बरतने को कहा है।

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कहा है कि आंदोलन के दौरान किसी तरह की तनावपूर्ण स्थिति बनती है तो इसकी सूचना तुरंत एचआरटीसी मुख्यालय को दी जाए, ताकि हालात के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जा सकें। दिल्ली में आंदोलन के चलते बसों की आवाजाही प्रभावित होने या यात्रियों को किसी तरह की परेशानी होने की आशंका को देखते हुए निगम प्रबंधन ने कर्मचारियों को संयम बरतने को कहा है। चालक-परिचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मौके की स्थिति का आकलन कर ही आगे बढ़ें और जोखिम की स्थिति में बसों को सुरक्षित स्थान पर खड़ा करें। पथ परिवहन निगम के मुख्य महाप्रबंधक पंकज सिंघल ने कहा कि बसें भेजी जा रही है। चालक परिचालकों के सर्तक रहने को कहा गया है।

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