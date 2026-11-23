Shimla News: लालपानी के छात्रों की ऑन-जॉब ट्रेनिंग पूरी
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 23 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Mon, 23 Nov 2026 11:59 PM IST
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शिमला। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लालपानी के व्यावसायिक शिक्षा के विद्यार्थियों ने बाहरा विश्वविद्यालय, वाकनाघाट में तीन दिवसीय ऑन-जॉब ट्रेनिंग सोमवार को पूरी कर ली। इस दौरान विद्यार्थियों को आधुनिक लैब और वर्कशॉप में काम करने का अवसर मिला। प्रशिक्षण कार्यक्रम में हेल्थकेयर और ऑटोमोटिव ट्रेड के विद्यार्थियों ने भाग लिया। हेल्थकेयर ट्रेड के विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय के फिजियोथेरेपी, फॉरेंसिक साइंस, फार्मास्युटिकल और माइक्रोबायोलॉजी विभागों का दौरा किया। यहां उन्होंने आधुनिक चिकित्सा उपकरणों और प्रयोगशालाओं की कार्यप्रणाली को करीब से समझा। प्रधानाचार्य योगराज ठाकुर ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल समापन पर प्रसन्नता व्यक्त की। संवाद
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