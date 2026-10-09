Shimla News: दोफदा स्कूल में एनएसएस शिविर संपन्न
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 11:08 PM IST
Updated Fri, 09 Oct 2026 11:08 PM IST
विज्ञापन
ज्यूरी (रामपुर बुशहर)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दोफदा में सात दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के विशेष आवासीय शिविर का समापन हुआ। समापन समारोह में जीत राम ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि सेवानिवृत्त प्रवक्ता राजनीति शास्त्र एनडी लकटू विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर किया। इससे पहले एनएसएस स्वयंसेवकों ने शानदार मार्च पास्ट करते हुए मुख्य अतिथि को सलामी दी। छात्राओं ने स्वागत एवं अभिनंदन गीत प्रस्तुत कर अतिथियों का स्वागत किया, जबकि स्वयंसेवक हिमांशु ने स्वागत गीत गाकर समारोह में समां बांधा। इस अवसर पर एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी मनीषा मेहता ने सात दिवसीय शिविर के दौरान आयोजित विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। मुख्य अतिथि जीत राम ने स्वयंसेवकों को एनएसएस के आदर्श वाक्य ''मैं नहीं, आप'' को अपने जीवन में आत्मसात करने की प्रेरणा दी। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी सुशील कुमार ने भी स्वयंसेवकों को भविष्य में अनुशासन, आपसी सहयोग और सेवा भावना बनाए रखने का संदेश दिया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत प्रधान संतोष कुमार, प्रकाश लारा, दिलीप मेहता, सुशील कुमार, मनीषा मेहता सहित विद्यालय के समस्त अध्यापक वर्ग और एनएसएस स्वयंसेवक उपस्थित रहे।
विज्ञापन