{"_id":"6ab29d908215a9be6b0e6581","slug":"no-more-sugar-shortage-at-depots-410-quintals-of-supply-have-arrived-shimla-news-c-19-sml1002-790724-2026-09-22","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: डिपुओं में नहीं रहेगा अब चीनी का

संकट, 410 क्विंटल आपूर्ति पहुंची","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: डिपुओं में नहीं रहेगा अब चीनी का संकट, 410 क्विंटल आपूर्ति पहुंची

शिमला ब्यूरो

Updated Tue, 22 Sep 2026 11:53 PM IST Updated Tue, 22 Sep 2026 11:53 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

