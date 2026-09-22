रिपोर्ट में खुलासा: डिजिटल भुगतान में हिमाचल की छलांग, बिलासपुर सबसे आगे, महिलाओं की बढ़ी भागीदारी

देशभर में 15 अक्तूबर से यूपीआई पेमेंट को लेकर लागू होने जा रहे नए नियमों के बीच हिमाचल प्रदेश की नई तस्वीर सामने आई है। प्रदेश में डिजिटल भुगतान अब शहरों तक सीमित सुविधा नहीं, बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है। चाय की दुकान से लेकर टैक्सी, किराना स्टोर, सब्जी विक्रेता और सरकारी सेवाओं तक यूपीआई आधारित भुगतान ने नकदी पर निर्भरता को तेजी से कम किया है। इसी बदलाव की झलक बैंकिंग इको सिस्टम के ताजा जिलावार आंकड़ों में भी दिखाई देती है। प्रदेश के 69.82 लाख पात्र बचत खातों में से 62.27 लाख खाते कम से कम एक डिजिटल भुगतान माध्यम डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई या एईपीएस से जुड़े हुए हैं। यानी 89.19 फीसदी खाताधारक अब डिजिटल भुगतान प्रणाली का हिस्सा बन चुके हैं।

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