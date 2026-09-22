देश विरोधी पोस्ट मामला: लादेन की विचारधारा वाले इंस्टाग्राम समूह से जुड़ा था हमजा, पाकिस्तानी कनेक्शन की जांच

खुफिया एजेंसियों की जांच में सामने आई नई जानकारी

खुफिया एजेंसियों की जांच में उसके ऐसे इंस्टाग्राम समूह से जुड़े होने की जानकारी सामने आई है, जिसमें आतंकी ओसामा बिन लादेन की विचारधारा से प्रभावित सामग्री साझा की गई है। जांच एजेंसियों से मिले इनपुट के अनुसार यूनाइट उम्माह नाम के इंस्टाग्राम समूह से जुड़े कुछ सोशल मीडिया अकाउंट की गतिविधियां जांच के दायरे में हैं। इन अकाउंट के जरिये युवाओं को कट्टरपंथ की ओर आकर्षित करने और भर्ती करने की आशंका जताई गई है। कुछ सदस्यों के ओसामा बिन लादेन की विचारधारा से प्रभावित होने और भारतीय सेना व जांच एजेंसियों के खिलाफ गतिविधियों से संबंधित सामग्री साझा किए जाने की भी जानकारी जांच एजेंसियों को मिली है। शिकायत में कर्नाटक के दो सोशल मीडिया यूजर के हमीरपुर में रह रहे हमजा से संपर्क होने की बात भी सामने आई है।