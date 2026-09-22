साइबर ठगी: बॉस स्कैम के जरिये नालागढ़ की कंपनी से 2.10 करोड़ की ठगी, राजस्थान से दो आरोपी दबोचे

साइबर ठगी को इस तरह दिया अंजाम

साइबर क्राइम सेल शिमला के अनुसार 11 सितंबर को पुलिस को नालागढ़ की कंपनी प्रबंधन की ओर से शिकायत मिली। इसमें बताया कि कंपनी से 2.10 करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी हुई है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि साइबर ठगों ने कंपनी के एक अधिकारी के नाम और प्रोफाइल का इस्तेमाल करते हुए कर्मचारी से व्हाट्सएप के जरिये संपर्क किया। साइबर ठगों ने कर्मचारी से कंपनी के बैंक खाते से 2.10 करोड़ रुपये एक अन्य खाते में ट्रांसफर करने के लिए कहा। कर्मचारी ने भी अधिकारी समझकर रकम बताए खाते में ट्रांसफर कर दी। बाद में पड़ताल करने पर पता चला कि वह व्हाट्सएप नंबर कंपनी के अधिकारी का था ही नहीं। इसके बाद उन्हें अपने साथ हुई धोखाधड़ी का आभास हुआ। मामले की शिकायत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर की। जांच में मामले के तार राजस्थान से जुड़े मिले। इसके बाद पुलिस की टीम ने वहां दबिश देकर मामले में संलिप्त दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जांच प्रभावित न हो, इसे देखते हुए आरोपियों की पहचान उजागर नहीं की जा रही है।