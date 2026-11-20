200 करोड़ खर्च, फिर भी मेडिकल कॉलेजों में नहीं हो पा रहे गंभीर बीमारियों के जरूरी टेस्ट

प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 200 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करने के बावजूद मरीजों के कई गंभीर बीमारियों के टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। किडनी के डीटीपीए स्कैन, ब्रेन की स्टीरियोटैक्टिक बायोप्सी, स्ट्रेस थैलियम और जेनेटिक टेस्ट जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध नहीं हैं। ऑटोइम्यून बीमारियों से जुड़े एंटीबॉडी टेस्ट भी नहीं हो रहे। ऐसे में मरीजों को जांच और इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़ या दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ रहा है। चुराह के विधायक डॉ. हंस राज के प्रश्न के लिखित जवाब में सरकार ने इसे लेकर जानकारी दी है। एक नवंबर 2026 तक बीते तीन वर्षों में आईजीएमसी शिमला में चिकित्सा उपकरणों पर 105.29 करोड़ रुपये खर्च किए गए। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में 43.60 करोड़, टांडा में 30.72 करोड़ और चमियाना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 27.70 करोड़ रुपये खर्च हुए। वहीं, प्रदेश की आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति भी चिंताजनक है। स्वास्थ्य विभाग की 93 एंबुलेंस में से 17 सेवा से बाहर हैं। इनमें 15 कर्मचारियों की कमी और दो तकनीकी खराबी के कारण खड़ी हैं। मंडी और चंबा मेडिकल कॉलेजों की तीन एंबुलेंस भी स्टाफ की कमी और तकनीकी खराबी से प्रभावित हैं।