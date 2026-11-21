औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले रंगीन अपशिष्ट जल के उपचार की दिशा में वैज्ञानिकों ने हल्दी के अर्क से तैयार एक नई तकनीक विकसित की है। इसमें हल्दी के अर्क से बने जिंक ऑक्साइड नैनोकणों को नैनोफाइबर के रूप में इस्तेमाल किया है। प्रयोगशाला परीक्षणों में इस तकनीक ने 120 मिनट में दो तरह के रंगों को 96.7 से 98.6 फीसदी तक हटाने में सफलता हासिल की।

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इस शोध में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मंडी समेत पांच संस्थानों के सात शोधकर्ता शामिल रहे। शोधकर्ताओं ने हल्दी के अर्क से जिंक ऑक्साइड नैनोकण तैयार किए। इसके बाद इन्हें पॉलीलैक्टिक एसिड (पीएलए) के साथ मिलाकर इलेक्ट्रोस्पिनिंग प्रक्रिया से नैनोफाइबर का रूप दिया। शोध में मेथिलीन ब्लू और कॉन्गो रेड नाम के दो मॉडल रंगों पर प्रकाश और अल्ट्रासोनिक कंपन का संयुक्त परीक्षण किया गया।इससे मेथिलीन ब्लू का रंग 98.6 फीसदी और कॉन्गो रेड का रंग 96.7 फीसदी तक कम हो गया। यह शोध पत्रिका एडवांस्ड फंक्शनल मैटेरियल्स में 21 अगस्त 2026 को ऑनलाइन प्रकाशित हुआ है। हालांकि वास्तविक औद्योगिक अपशिष्ट जल में इस्तेमाल से पहले सामग्री की दोबारा उपयोग क्षमता, जिंक के पानी में घुलने और कार्बनिक प्रदूषकों के पूर्ण विघटन पर और परीक्षण किए जाने हैं।शोध के दौरान तैयार किए गए नैनोफाइबर के जीवाणुरोधी गुणों का भी परीक्षण किया गया। इसके तहत पानी में मौजूद ई-कोलाई बैक्टीरिया में 75 फीसदी और स्टैफिलोकोकस ऑरियस में 71 फीसदी तक कमी दर्ज की गई। वहीं, मशीन लर्निंग मॉडल की मदद से रंग हटाने की प्रक्रिया और परिणामों का अनुमान भी लगाया गया।शोध के दौरान यह समझने की कोशिश की गई कि नैनोफाइबर किन परिस्थितियों में बेहतर काम करता है। इस प्रक्रिया में केवल समय ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि किस तरह की रोशनी का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका भी असर पड़ता है।