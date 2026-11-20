क्या है सरकारी आंकड़ा

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2026-27 में 30 अक्तूबर तक पिछले सत्र के मुकाबले सरकारी स्कूलों में 16,411 विद्यार्थियों की कमी दर्ज की गई है। इसके अलावा इसी सत्र में 16,497 विद्यार्थियों ने बीच सत्र में स्कूल छोड़ दिया या दूसरे विद्यालयों में दाखिला ले लिया। वर्ष 2024-25 में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली से 12वीं कक्षा तक कुल 7,05,342 विद्यार्थी नामांकित थे। वर्ष 2025-26 में यह संख्या घटकर 6,71,542 रह गई, जबकि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में 30 अक्तूबर तक महज 6,55,131 विद्यार्थी ही दर्ज किए गए हैं। इस तरह दो वर्षों में कुल नामांकन में 50,211 विद्यार्थियों की कमी आई है। जिलावार आंकड़ों में कांगड़ा सबसे आगे है, जहां पिछले सत्र के मुकाबले 5,115 विद्यार्थी कम हुए हैं। मंडी में 2,431, ऊना में 2,010 और हमीरपुर में 1,890 विद्यार्थियों की कमी दर्ज की गई है। उधर, प्रदेश के 112 सरकारी स्कूल आज भी बिजली सुविधा से वंचित हैं। इनमें 81 प्राथमिक, 30 माध्यमिक और एक उच्च विद्यालय शामिल है। बिजली से वंचित स्कूलों में शिमला के 43, चंबा के 35, मंडी के 14 और सिरमौर के 13 विद्यालय शामिल हैं।