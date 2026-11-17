सालानी नदी के नदी तल और फ्लड प्लेन पर अतिक्रमण के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सख्त रुख अपनाया है। सिरमौर के नाहन स्थित सैनवाला गांव में अवैध निर्माण की जांच के लिए संयुक्त समिति गठित की गई है, जो मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति का पता लगाएगी। एनजीटी ने स्पष्ट किया है कि पूर्व में दिए गए आश्वासन का उल्लंघन कर कोई निर्माण पाया गया तो उसे हटाया जाएगा। संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद उपायुक्त सिरमौर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेंगे। साथ ही, पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर संबंधित लोगों से मुआवजा भी वसूला जाएगा।

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