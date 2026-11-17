2300 मामलों में से 1495 को स्वीकृति दी गई

करीब 2300 मामलों में से 1495 को स्वीकृति दी गई है, जबकि 849 मामले लंबित हैं और 12 मामले रद्द किए गए हैं। सदन में चर्चा के दौरान विधायक वर्मा ने आरोप लगाया कि शिमला, सोलन और कांगड़ा जिले में धारा-118 के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने इस मामले में सरकार से स्थिति स्पष्ट करने और अनियमितताओं पर कार्रवाई की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसी भी तरह की गड़बड़ी को नजरअंदाज नहीं करेगी। यदि किसी ने नियमों का उल्लंघन किया है तो उसकी जांच होगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर अधिकारियों ने भी कोताही बरती हो तो उन पर भी कार्रवाई होगी।