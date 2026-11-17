बैंकिंग व्यवस्था को फिर अपनाने का फैसला

सर्दियों में नदियों का जल प्रवाह कम होने से जलविद्युत उत्पादन घट जाता है, जबकि ठंड के कारण घरेलू व व्यावसायिक खपत बढ़ जाती है। इससे निपटने के लिए बोर्ड ने पहले बंद की गई बैंकिंग व्यवस्था को फिर अपनाने का फैसला लिया है। योजना के तहत जनवरी 2027 में शाम छह बजे से रात 12 बजे तक 50 मेगावाट पीक बिजली ली जाएगी। इसके बदले 16 जून से 15 जुलाई 2027 तक रात के निर्धारित समय में 40 मेगावाट यानी कुल 96 लाख यूनिट बिजली वापस करनी होगी। बोर्ड के प्रबंध निदेशक आदित्य नेगी ने बताया कि प्रतिस्पर्धी बोली और ई-रिवर्स ऑक्शन के माध्यम से बैंकिंग प्रस्ताव तय किए जाएंगे।