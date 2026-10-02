Shimla News: महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को किया याद
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:59 PM IST
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शिमला। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर शनिवार को रिज पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत अन्य नेताओं ने दोनों महान विभूतियों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सबसे पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा के पास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अहिंसा परमो धर्म का मंत्र देकर आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हुए राज्यपाल ने कहा कि वर्ष 1965 के युद्ध में उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में देश ने जिस प्रकार विजय हासिल की, वह आज भी सभी के लिए प्रेरणास्रोत है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दोनों महान विभूतियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके देश के प्रति योगदान को याद किया। संवाद
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