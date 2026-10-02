हिमाचल: डाक से रेलवे तक, केंद्रीय विभागों की शिकायतें खंगाल रही सीबीआई, जानें पूरा मामला

इन शिकायतों की हो रही जांच

एजेंसी के स्तर पर केंद्र सरकार के कार्यालयों से जुड़े भ्रष्टाचार, रिश्वत, ठेकों और वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतों की जांच की जा रही है। शिकायत मिलने पर प्रारंभिक सत्यापन में प्रथम दृष्टया तथ्य सामने आने पर प्राथमिकी दर्ज करने, ट्रैप, तलाशी और पूछताछ जैसी कार्रवाई की जा सकती है। इसी कड़ी में रेलवे बोर्ड भवन स्थित आयकर कार्यालय के एक अधिकारी के खिलाफ पांच लाख रुपये रिश्वत मांगने के आरोप में सीबीआई भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत जांच कर रही है। अधिकारी पिछले करीब एक साल से एजेंसी की निगरानी में बताया जा रहा है। जुलाई में सीबीआई ने मनाली में सैन्य अभियंत्रण सेवा के सहायक गैरिसन अभियंता को निजी फर्म के बिलों के भुगतान के बदले कथित 93 हजार रुपये रिश्वत मांगने के मामले में गिरफ्तार किया था।