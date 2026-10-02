शिक्षा विभाग का फैसला: हिमाचल के सरकारी स्कूलों में अब दो वर्ष होगा एसएमसी का कार्यकाल, निर्देश जारी

शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार स्कूलों में निर्धारित समयावधि पूरी होने पर नई एसएमसी का गठन किया जाएगा। इससे स्कूलों में अभिभावकों और अन्य प्रतिनिधियों की भागीदारी का अवसर भी बढ़ेगा। हालांकि, नए निर्णय के बाद स्कूल प्रबंधन समितियों को अब दो साल के भीतर ही अपने कार्यकाल की योजनाओं और जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा। जो एक चुनौती भी रहेगा। समग्र शिक्षा की जिला परियोजना अधिकारी उपमा शर्मा ने बताया कि अब स्कूल प्रबंधन समिति दो साल तक कार्य करेगी। सरकार की ओर से इसमें बदलाव किया गया है। इस बारे अधिसूचना भी जारी हो गई है।