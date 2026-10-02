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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Education Department's decision: SMC tenure in Himachal's government schools to now be two years; instructions

शिक्षा विभाग का फैसला: हिमाचल के सरकारी स्कूलों में अब दो वर्ष होगा एसएमसी का कार्यकाल, निर्देश जारी

Sat, 03 Oct 2026 05:15 AM IST
Krishan Singh पंकज सलारिया, संवाद न्यूज एजेंसी, चंबा।
पंकज सलारिया, संवाद न्यूज एजेंसी, चंबा। Published by: Krishan Singh Updated Sat, 03 Oct 2026 05:15 AM IST
सार

सरकारी स्कूलों में गठित स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) का कार्यकाल अब तीन साल के बजाय दो साल होगा। सरकार ने एसएमसी के कार्यकाल में एक साल की कटौती करने का निर्णय लिया है। 

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Education Department's decision: SMC tenure in Himachal's government schools to now be two years; instructions
स्कूल(सांकेतिक)। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में गठित स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) का कार्यकाल अब तीन साल के बजाय दो साल होगा। सरकार ने एसएमसी के कार्यकाल में एक साल की कटौती करने का निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद अब प्रत्येक दो साल में स्कूलों को नई एसएमसी मिलेगी। सरकार के निर्देशों के बाद शिक्षा विभाग ने भी इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। एसएमसी का गठन सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और स्कूलों के विकास में अभिभावकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जाता है।

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समिति में विद्यार्थियों के अभिभावकों सहित स्कूल से जुड़े अन्य प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है। समिति स्कूल की शैक्षणिक गतिविधियों, आधारभूत सुविधाओं और विभिन्न विकास कार्यों में सहयोग करती है। अब तक एसएमसी का कार्यकाल तीन साल निर्धारित था। ऐसे में एक बार समिति गठित होने के बाद तीन साल तक वही सदस्य स्कूल प्रबंधन से जुड़े कार्यों में अपनी भूमिका निभाते थे। सरकार के नए निर्णय के बाद समितियों का पुनर्गठन पहले की अपेक्षा एक साल पहले करना होगा।

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शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार स्कूलों में निर्धारित समयावधि पूरी होने पर नई एसएमसी का गठन किया जाएगा। इससे स्कूलों में अभिभावकों और अन्य प्रतिनिधियों की भागीदारी का अवसर भी बढ़ेगा। हालांकि, नए निर्णय के बाद स्कूल प्रबंधन समितियों को अब दो साल के भीतर ही अपने कार्यकाल की योजनाओं और जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा। जो एक चुनौती भी रहेगा। समग्र शिक्षा की जिला परियोजना अधिकारी उपमा शर्मा ने बताया कि अब स्कूल प्रबंधन समिति दो साल तक कार्य करेगी। सरकार की ओर से इसमें बदलाव किया गया है। इस बारे अधिसूचना भी जारी हो गई है।

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