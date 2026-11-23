करला में मर्ज नेरी स्कूल के बच्चों को दें निशुल्क परिवहन सुविधा : हाईकोर्ट

प्रदेश हाईकोर्ट ने मंडी जिले के निहरी शिक्षा खंड स्थित राजकीय प्राथमिक पाठशाला (जीपीएस) नेरी को राजकीय प्राथमिक पाठशाला करला में मर्ज करने के राज्य सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया है। अदालत ने बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार को निर्देश दिए कि वह दिसंबर 2026 से प्रभावित छात्रों को करला स्कूल आने-जाने के लिए निशुल्क, सुविधाजनक और नियमित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराए। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल और न्यायाधीश योगेश जसवाल की खंडपीठ ने भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। सरकार के आश्वासन के बाद अदालत ने स्कूल प्रबंधन समिति और प्रधानाचार्य के साथ विचार-विमर्श कर दिसंबर 2026 से मुफ्त यातायात सुविधा देने का आदेश देते हुए याचिकाकर्ता प्रेम लाल की याचिका का निपटारा कर दिया। प्रदेश सरकार ने 28 जुलाई 2025 की अधिसूचना के तहत पांच या उससे कम छात्रों की संख्या होने के कारण जीपीएस नेरी को जीपीएस करला में मर्ज किया था। याचिकाकर्ता ने इस फैसले और 29 जुलाई 2024 के कैबिनेट निर्णय को चुनौती देते हुए कठिन भौगोलिक परिस्थितियों का हवाला देकर नेरी स्कूल यथावत चलाने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान सरकार ने दलील दी कि जीपीएस करला, नेरी स्कूल से महज डेढ़ किलोमीटर दूर है। पांच या उससे कम बच्चों के लिए अलग स्कूल चलाना सार्वजनिक कोष पर अनावश्यक बोझ डाल रहा था, इसलिए व्यापक जनहित में यह विलय किया गया।