नियुक्ति, अनुबंध पर सेवाएं देने और नियमितीकरण से जुड़ा पूरा विवरण मांगा

इसमें शिक्षकों की नियुक्ति, अनुबंध पर सेवाएं देने और नियमितीकरण का पूरा विवरण शामिल करना होगा। विभाग ने उन टीजीटी का ब्योरा भी तलब किया है, जिन्होंने वरिष्ठता निर्धारण को लेकर हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं। यह कार्रवाई देवेंद्र कुमार एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार एवं अन्य (सीडब्ल्यूपी संख्या 3361/2025) सहित इससे जुड़े मामलों में आए फैसले के आधार पर हो रही है। मुख्य सचिव के पत्र के बाद निदेशालय ने जिलों को रिकॉर्ड का सत्यापन कर प्रमाणित जानकारी भेजने को कहा है। जिलों से ब्योरा मिलने के बाद नियुक्ति व नियमितीकरण के रिकॉर्ड का मिलान कर हाईकोर्ट के फैसले के अनुरूप वरिष्ठता सूची संशोधित की जाएगी।